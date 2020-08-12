Тюмень, 12 августа, 2020, 14:41 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 августа зарегистрировано 6790 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 6242 человека, 28 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 12 августа 15 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.