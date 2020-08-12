В Костромской области вновь ужесточают ограничительные меры
Кострома, 12 августа, 2020, 14:34 — ИА Регнум. В Костромской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом, расслабленности чиновников и ожидания начала учебного года ужесточают ограничительные меры. Об этом по итогам заседания оперативного штаба 12 августа журналистам сообщил глава региона Сергей Ситников.
Так, с 13 августа в костромских ресторанах и кафе вновь запретили проведение массовых мероприятий — дискотек, свадеб, поминок, корпоративов и банкетов. Кроме этого, предприятиям общепита не разрешается работать в ночное время с 1 часа ночи до 6 часов утра. Исключением является работа на вынос и доставка. Посетителям при входе в ресторан будут измерять температуру.
Глава региона отметил, что в регионе ослаблен надзор за соблюдением масочного режима, а выполнение норм безопасности со стороны руководителей торговых центров и населения носит формальный характер.
Массовые мероприятия в Костромской области будут проводить на улице или онлайн. Ограничения в части работы ночных клубов, дискотек, кальянов, небольших баров площадью до 60 кв м, детских игровых комнат, игровых аппаратов и аттракционов в помещениях сохраняются до 5 сентября. Ужесточать правила для въезжающих в регион костромские власти не планируют.