Кострома, 12 августа, 2020, 14:34 — ИА Регнум. В Костромской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом, расслабленности чиновников и ожидания начала учебного года ужесточают ограничительные меры. Об этом по итогам заседания оперативного штаба 12 августа журналистам сообщил глава региона Сергей Ситников.

Pixabay.com Пустой ресторан

Так, с 13 августа в костромских ресторанах и кафе вновь запретили проведение массовых мероприятий — дискотек, свадеб, поминок, корпоративов и банкетов. Кроме этого, предприятиям общепита не разрешается работать в ночное время с 1 часа ночи до 6 часов утра. Исключением является работа на вынос и доставка. Посетителям при входе в ресторан будут измерять температуру.

«По-прежнему основным местом заболевания является семья. Беда заключается в том, что люди из семей, в том числе болеющие бессимптомно, участвуют в мероприятиях, где социальную дистанцию невозможно соблюсти и таким образом инфицируется большое количество людей. Речь идёт о поминках, свадьбах, корпоративах и тому подобное. При проведении коллективных торжеств были выявлены четыре подобных случая. Впереди нас ожидает сложный период массового возвращения людей из отпусков и 1 сентября. У нас есть 14 дней, чтобы уменьшить количество инфицированных. Это нужно для того, чтобы в сентябре, когда большое количество детей пойдет в детские сады, школы, вузы пройти этот период максимально мягко», — объяснил решение штаба губернатор.

Глава региона отметил, что в регионе ослаблен надзор за соблюдением масочного режима, а выполнение норм безопасности со стороны руководителей торговых центров и населения носит формальный характер.

«За последние две недели значительно снизилось количество протоколов (о нарушении масочного режима — ИА REGNUM), которые поступают в суды. Это говорит о том, что чиновники подрасслабились. Руководители некоторых торговых центров не в состоянии обеспечить проверку, когда граждане в масках проходят мимо охраны, затем снимают маску и путешествуют по ТЦ без неё, а на выходе опять одевают. В случае, если порядок не будет наведён, будем выносить на суды решения о приостановке деятельности торговых центров и магазинов», — сказал Ситников.

Массовые мероприятия в Костромской области будут проводить на улице или онлайн. Ограничения в части работы ночных клубов, дискотек, кальянов, небольших баров площадью до 60 кв м, детских игровых комнат, игровых аппаратов и аттракционов в помещениях сохраняются до 5 сентября. Ужесточать правила для въезжающих в регион костромские власти не планируют.