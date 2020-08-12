Москва, 12 августа, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить планы и графики организации бесплатного горячего питания учеников младших классов в тех школах России, которые до сих пор не успели подготовиться. Об этом он заявил 12 августа на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Прошу Министерство просвещения до 20 августа совместно с регионами внести в правительство утверждённые планы и графики. И отдельно необходимо проработать вопрос об организации питания в малокомплектных школах», — сказал Мишустин.

Глава правительства также напомнил об ответственности глав регионов по приведению школ, где не успели организовать питание, в надлежащее состояние.