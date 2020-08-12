Москва, 12 августа, 2020, 14:14 — ИА Регнум. России придется искать новые механизмы обеспечения собственной безопасности, если в ОБСЕ продолжится конфронтация. Об этом 12 августа заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич на международном дискуссионном клубе «Валдай».

Mid.ru Александр Лукашевич

По его словам, конфронтация в ОБСЕ заменила сотрудничество. Продолжение подобного формата вынудит российскую сторону искать другие механизмы взаимодействия со странами Европы, сказал Лукашевич.

Напомним, 4 августа Александр Лукашевич заявил, что Россия не допустит ситуации, при которой все исполнительные должности в ОБСЕ находятся у представителей Запада.