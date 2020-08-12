Сеул, 12 августа, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Южнокорейская автокомпания Kia представила первые снимки Kia Stinger нового модельного года. Фото распространила пресс-служба компании.

Kianewscenter.com Kia Stinger

Внешне изменения у новинки мало заметны. При этом в автокомпании считают, что за счет обновленной модели они увеличат продажи седанов. У корейских дилеров авто появится в третьем квартале текущего года, а чуть позже модель поступит на мировой авторынок.

Новое поколение Stinger оснащено новой светодиодной головной оптикой с многогранным отражателем и встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями. Передние фонари авто немного затемнены.

Основная внешняя модернизация произошла в задней части. Там были установлены новые фонари со светодиодной полосой между ними. Внутри этой оптики находятся поворотники с 10 отдельными светодиодными элементами в виде клетчатого флага.

«Обновленная модель построена на изящном дизайне gran turismo, который мы представили три года назад, с современным чутьем и тонким намеком на агрессию, чтобы усилить ее присутствие на дороге», — сказал старший вице-президент и глава Kia Global Design Карим Хабиб.

Напомним, в июле 2020 года в РФ было приобретено 18 038 новых автомобилей Kia. Это на 4,1% меньше, чем в июле 2019 года.

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