Москва, 12 августа, 2020, 14:03 — ИА Регнум. После завершения пандемии экономике РФ понадобилось бы не более года, чтобы восстановиться, если бы она могла расти темпами в 4-5−6% в год, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 12 августа корреспонденту ИА REGNUM.

ИА REGNUM Экономика России

«Если бы наша экономика могла развиваться достаточно высокими темпами, скажем, 4-5−6% в год, то на восстановление нам бы потребовалось не более года, — сказал Колганов. — Но проблема заключается в том, что наша экономика и до коронакризиса росла очень медленно. Если вообще росла. Конечно, будет период чисто восстановительного роста (относительно быстрый), связанный с тем, что сейчас разрешается экономическая активность там, где она была запрещена. А потом, после этого живительного подскока, мы начнем очень медленно выползать из этой ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что в Евросоюзе и США сфера услуг занимает гораздо большую долю в ВВП и поэтому их экономики пострадали от коронакризиса сильнее, чем экономика России.