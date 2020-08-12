Тюмень, 12 августа, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор готов к прививке от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на пресс-конференции 12 августа.

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса Губернатор Тюменской области Александр Моор

«Я доверяю нашим ученым. И официальные лица утверждают о её безопасности. Первая категория, которая должна быть привита вакциной от коронавируса — это врачи. И я готов вместе с ними эту прививку поставить», — сообщил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о первой зарегистрированной в России вакцине от коронавируса 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил эффективность препарата, который формирует устойчивый иммунитет и прошёл все необходимые проверки. Причём одна из дочерей президента России уже привилась от коронавируса в рамках эксперимента.