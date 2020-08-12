Москва, 12 августа, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Специалисты Роскачества дали рекомендации, как избавиться от нежелательных звонков мошенников, сообщили 12 августа в пресс-службе организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

По данным Роскачества, в 2019 году мошенники позвонили трети российских граждан. По итогам первой половины 2020 года количество случаев мошенничества, связанных с денежными переводами, увеличилось на 600%.

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский отметил, что от нежелательных звонков страдают пользователи старых номеров телефонов. Эти номера чаще других попадают в базы данных, которые оказываются в открытом доступе.

В организации отметили, что заблокировать нежелательные звонки и смс можно за счет функций телефона, а также за счет услуг операторов связи. Последние могут оказаться платными.

Кроме того, избавиться от таких звонков можно за счет приложений по определению номера, которые используют обратную связь и самообучение.

Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов пообещал опубликовать более детальные сведения о безопасности таких приложений, так как пользователь передает свои данные.