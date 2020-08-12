Киев, 12 августа, 2020, 13:58 — ИА Регнум. Госкомпания «Укрзализныця» (отвечает за деятельность железных дорог на Украине) должна вернуться к сотрудничеству с немецкой Deutsche Bahn, но только после улучшения финансовой ситуации.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

Об этом заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью «Экономической правде», материал опубликован сегодня, 12 августа.

Министр отметил, что консалтинг немецкой компании стоит 80 млн гривен, при том что в «Укрзализныце» в настоящий момент явный недостаток ликвидности из-за карантинных ограничений.

«Я боюсь, что нас не поймут, если мы закажем… Как минимум на вилах вынесут или министерство, или «Укрзализныцю», или обоих», — сказал министр.

ИА REGNUM напоминает, что 5 февраля нынешнего года «Укрзализныця» подписала меморандум с Deutsche Bahn AG о «взаимопонимании по стратегическому партнерству». На тот момент премьер Украины Алексей Гончарук трактовал эту договоренность как переход украинской железной дороги под контроль и управление немецкой компании, однако в Deutsche Bahn это опровергли. Немецкая сторона настаивает, что речь может идти исключительно о предоставлении консультационных услуг.