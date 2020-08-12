Сыктывкар, 12 августа, 2020, 13:56 — ИА Регнум. В 2019 году в Коми благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на свет появились 320 детей. Об этом со ссылкой на главврача регионального перинатального центра Ольгу Лебедеву пишет Комиинформ.

Александр Дейнека. Мать. 1932

Она сообщила, что с апреля 2019 года в Коми при репродуктивной технологии женщинам стали подсаживать только один эмбрион.

«Показатель эффективности ЭКО определяется наступлением беременности. Мы анализируем разные циклы. Но наступление беременности не всегда заканчивается рождением ребенка. Чтобы эффективность ЭКО определять более правдивым методом рождения живых детей, мы стали подсаживать только один эмбрион», — сообщила Лебедева.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году население Коми сократилось на 10 тысяч человек.