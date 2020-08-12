Москва, 12 августа, 2020, 13:48 — ИА Регнум. По итогам июля 2020 года в России было продано 773 машины автокомпании Volvo — на 54,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

Символ автомобиля Volvo

В сообщении говорится, что за первые семь месяцев 2020 года компания реализовала в России 3290 автомобилей, что превышает показатель продаж прошлого года на 25,5%.

Самой популярной моделью Volvo в июле на российском авторынке стал среднеразмерный кроссовер ХС60, чьи продажи выросли за отчетный период на 74%, до 304 экземпляров. Второе место у кроссовера ХС90. За июль 2020 года его приобрели 218 автолюбителей из России — на 88% больше, чем год назад.

Увеличились продажи компактного кроссовера Volvo ХС40. В прошлом месяце было продано 155 таких авто, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее стало известно, что новое кросс-купе Geely Tugella построено на платформе CMA, которая была разработана Geely совместно с Volvo.

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