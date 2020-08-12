Обнинск, Калужская область, 12 августа, 2020, 14:39 — ИА Регнум. 69-летняя жительница Обнинска обвинена в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщили 12 августа корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Гастарбайтеры

По версии следствия, обвиняемая, являясь гражданкой Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей в Обнинске, в период с 2018 по 2020 годы незаконно поставила на учёт по месту своего жительства 430 иностранных граждан, зная, что они пребывать по данному адресу не будут. Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее анализ в Калужской области показал, что из 7810 проверенных иностранных граждан и лиц без гражданства 3084 находились на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания и осуществляли незаконную трудовую деятельность.