Минск, 12 августа, 2020, 13:49 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным, ущерб от произошедших в Минске после выборов президента Белоруссии беспорядков составляет свыше 500 тыс. белорусских рублей (около 14 млн российских рублей). Об этом, как передает агентство БелТА, рассказал 12 августа начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске.

«По предварительным данным, за прошедшие трое суток, ущерб инфраструктуре столицы составляет 500 тыс. (белорусских рублей)», — заявил Лебедь.

Также он отметил, что на эти деньги можно было приобрести девять аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Кроме этого, начальник управления городского хозяйства Минска рассказал, что сотрудники коммунальных служб города во все дни происходящих беспорядков с 5−6 часов утра занимаются оперативным восстановлением поврежденных объектов.

Пи этом также отмечается, что в ходе несанкционированных акций были повреждены светофоры, плиточное покрытие, дорожные знаки, более сотни контейнеров и десятки остановочных пунктов.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в минздраве Белоруссии сообщили, что во время несанкционированных акций протеста в, которые произошли в ночь с 11 на 12 августа, никто не погиб.