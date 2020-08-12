Ярославль, 12 августа, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области продлило масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий до 18 августа. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов и Роман Колесов

«Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе стабильная. В течение двух последних месяцев в сутки выявляется менее 50 больных с диагнозом «коронавирус». Однако мы не хотим форсировать ситуацию с переходом к третьему этапу снятия ограничений. Уже возобновлена деятельность объектов торговли, учреждений дополнительного образования, культуры, досуга, и сейчас важно отследить в динамике распространение инфекции. Необходимо не допустить отката назад, поэтому в области пока сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Снимать его будем, только когда убедимся, что это полностью безопасно для жителей региона», — рассказал Дмитрий Миронов.

Предыдущее постановление правительства об ограничениях, связанных с коронавирусом, действовало до 11 августа. Согласно новомуц и старому документам, все жители области должны использовать средства индивидуальной защиты при поездках на общественном транспорте и при нахождении в любых общественных местах. Фактически масками пользуются единицы.