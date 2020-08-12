Вашингтон, 12 августа, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Выбор кандидата-демократа Джо Байдена сенатора Камилы Харрис в качестве вице-президента в своей администрации направлен на то, чтобы отвлечь от себя внимание Дональда Трампа, пишет Джейкоб Хайлбранн в статье, вышедшей 11 августа в The National Interest.

(сс) Gage Skidmore Камала Харрис

«Трамп, несомненно, обрушится с самой жесткой критикой в адрес Харрис, но она сможет отвлечь его от Байдена», — подчеркнул редактор журнала.

По его словам, чем больше глава Белого дома нападает на Харрис, тем меньше у него будет возможностей сфокусироваться на своей основной цели — на Байдене.

Кроме того, своим выбором Байден дал понять, что собирается быть «временным президентом»: Харрис очевидным образом затмевает его по ряду показателей, но бывший вице-президент не против этого.

«Если бы он выбрал менее видного кандидата, он мог бы просигнализировать, что он избирается на два срока», — добавил Хайлбранн.