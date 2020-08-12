Минск, 12 августа, 2020, 13:32 — ИА Регнум. В результате массовых беспорядков, которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа, прошедшей ночью в больницах оказалось более полусотни человек. Об этом заявили 12 августа в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

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«Минувшей ночью в службу скорой медицинской помощи и в больницы Белоруссии с различными травмами госпитализирован 51 гражданин», — приводит агентство БелТА слова представителя ведомства.

По данным министерства, в основном пациенты поступали с ушибами мягких тканей, травмами конечностей, грудной клетки, живота. Состояние пострадавших медики оценивают как стабильное. Пациентов в критическом состоянии на сегодняшний момент нет, добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протестные акции начались в Белоруссии после оглашения предварительных результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа. Днём ранее, 11 августа, Минздрав Белоруссии сообщил о 200 пострадавших «во время ночных несанкционированных уличных акций».