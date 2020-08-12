Москва, 12 августа, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Правительство РФ подготовит вопрос продления стимулирующих выплат медицинским работникам. Об этом 12 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Медики в защитных костюмах

Он отметил, что в ситуации с COVID-19 потребовалось оперативно сориентировать здравоохранение на борьбу с инфекцией.

«Заболевшие получали всё необходимое лечение, и это заслуга наших врачей, медсестёр и других медицинских работников. Мы очень благодарны за их труд. Они каждый день спасают тысячи жизней», — сказал Мишустин.

Глава правительства сообщил, что по поручению президента будет проработан вопрос продления стимулирующих выплат. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить все необходимые документы.