Москва, 12 августа, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал не допустить несправедливой разницы в организации детского питания в школах Москвы и в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 12 августа.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Евгений Самарин Школьная столовая в московской школе

«Важно, чтобы школьники из самых разных регионов питались одинаково хорошо. Дети из столиц и отдаленных сельских школ должны быть в равных условиях, разделение здесь недопустимо», — заявил Миронов.

«Минпросвещения и все заинтересованные ведомства должны создать механизм контроля за качеством питания в школах. Лучшего всего, если к такому контролю привлекут родителей», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон об обеспечении горячим питанием школьников 1−4 классов. Закон предполагает родительский контроль за меню и качеством блюд.

Накануне президент РФ Владимир Путин раскритиковал работу правительства и властей субъектов РФ по организации горячего питания в школах. К настоящему времени только 75% школ готовы обеспечить начальные классы бесплатным горячим питанием, финансирование из федерального бюджета получат только 58 регионов, в которых подготовились все школы.