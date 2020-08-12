Пекин, 12 августа, 2020, 13:32 — ИА Регнум. Электрокар Tesla Model 3 в июле текущего года на китайском рынке электрокаров приобрели 11 014 автолюбителей. Об этом сообщает ассоциация CAAM.

(сс) freegreatpicture.com Tesla Supercharger

Таким образом, продажи Model 3 составили 11% от всех продаж новых электрокаров на авторынке Китая. В общей сложности за этот период Tesla собрала 12 571 экземпляр Model 3.

Всего же за июль в КНР было собрано 100 тыс. электрокаров — на 2,4% меньше, чем в июне текущего года. Из них около 98 тыс. было реализовано (-5,5%).

Ранее глава Tesla Илон Маск на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что компания намерена выпустить для европейского рынка более компактный электрический пикап Cybertruck.

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