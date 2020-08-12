Иркутск, 12 августа, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края и Бурятия возглавили антирейтинг Федерального агентства лесного хозяйства по незаконным вырубкам леса. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте ведомства.

(сс) skoddeheimen Вырубка леса

Общий объем добычи чёрных лесорубов в Приангарье за 2019 год составил рекордные 441 644,9 куб. м. В Забайкальском и Красноярском краях вырублено 114 858,9 куб. м. и 102 182,5 куб. м. соответственно. В Бурятии (4-е место в рейтинге) уничтожили 70 785,9 куб. м. леса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно данным Счётной палаты РФ, в 2018 году более половины незаконно вырубаемого в России леса пришлось на Иркутскую область. Наиболее известное уголовное дело, связанное с масштабными рубками, возбудили в 2019 году. Главным обвиняемым стал теперь уже экс-министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда. Его арестовали за то, что он доподлинно знал о незаконности вырубки деревьев в заказнике Туколонь, но ничего не предпринял.