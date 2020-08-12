Уфа, 12 августа, 2020, 13:53 — ИА Регнум. Доработать программу «Домокомплект» с учетом новых реалий на жилищном рынке поручил первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров на заседании президиума правительства республики. Об этом 12 августа передает пресс-служба республиканского правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Дом в деревне

По сообщению пресс-службы ведомства, чиновники обсудили перспективы проекта «Домокомплект», в рамках которого выдаются займы на строительство из древесины индивидуального жилья. При этом сумма такого займа составляет не выше 300 тысяч рублей под пять процентов годовых на срок пять лет.

Отмечается, что в настоящий момент в очереди на получение займов по данной программе стоят порядка 11 тысяч человек.

По словам председателя Госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре Марата Ахмадуллина, с 2011 года более 1,5 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия по этой программе. При этом было выдано льготных займов на сумму порядка 434 млн рублей.

Сообщается, что за это время на жилищном рынке появились новые привлекательные программы «Сельская ипотека» или «Жилстройсбережения» с льготной ставкой до трех процентов годовых и сроком кредита до 25 лет с максимальной суммой займа до трех млн рублей.

По словам Андрея Назарова, необходимо поддержать жителей сел субсидированием жилищного строительства и льготной ипотекой, и тем самым помочь, в первую очередь, молодым семьям, чтобы они не уезжали из родных мест. Поэтому он поручил доработать программу «Домокомплект» с учетом новых реалий на жилищном рынке.