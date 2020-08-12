Томск, 12 августа, 2020, 13:26 — ИА Регнум. В Томской области 13−14 августа ожидаются сильные дожди, грозы. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

При грозах прогнозируются порывы ветра 15−18 м/с, возможен град.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение объявлено в Амурской области.

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