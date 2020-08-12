Рязанский район, Рязанская область, 12 августа, 2020, 13:23 — ИА Регнум. Три северных оленя погибли на ферме в селе Агро-Пустынь Рязанской области. Владельцы связывают гибель животных с неправильной пищей, которой накормили оленей посетители, сообщает 12 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Олень

В минувшие выходные на ферме было много туристов. По словам владельцев животных, кто-то накормил Рудольфа, Свена и Кая капустой, морковкой и белым мягким хлебом.

«Люди! Если еда запрещена, это не просто так. Капуста и белый хлеб — это смерть для оленей, что и случилось. Для нас это большое горе — мы их очень любили, как и многие из вас», — написали в паблике фермы «Оленево».

Администрация предупреждает, что отныне будет проверять на входе сумки посетителей, и разрешает кормить оленей только кормом, купленным на ферме.