Пенза, 12 августа, 2020, 13:35 — ИА Регнум. Государственное казенное учреждение «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» определит подрядчика на ремонт автодороги. Соответствующая информация появилась на сайте единой информационной системы в сфере госзакупок.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Сельская дорога

Подрядчику предстоит отремонтировать автомобильную дорогу «р.п. Сосновоборск-с. Нижний Мывал» км 3+820 — км 10+000 Сосновоборского района Пензенской области. Начальная цена контракта составляет 45 092 208,89 рублей. Средства на ремонт дороги выделят из регионального бюджета. Завершить объект необходимо до 20 апреля 2021 года.

В 2020 году на его реализацию выделят 4,5 млн рублей, оставшиеся более 40,5 млн рублей оплатят в 2021 году. При этом размер обеспечения исполнения контракта составит 450 922,09 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, протяженность отремонтированных дорог в Пензе в 2020 году составит 57,5 км. Общая площадь ремонта проезжей части — 714,2 тыс. кв. м, тротуаров — 64,24 тыс. кв. м. По окончании работ порядка 66% городских дорог доведут до соответствия нормативам.

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