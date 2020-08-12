Киев, 12 августа, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Инфляцию на Украине сдерживает прежде всего замедление роста цен на продукты питания за счет увеличения как отечественного, так и импортного предложения, заявил в своем комментарии 12 августа национальный банк страны.

Torange.biz Гроши

Регулятор подтверждает данные правительства, что июле 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца и составила 2,4%. Отмечается, что этот показатель ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. и, более того, несколько ниже траектории предыдущего прогноза НБУ.

Нацбанк обещает, что дальнейшее постепенное оживление потребительского спроса и экономической активности под влиянием мягкой монетарной политики и фискальных стимулов правительства будут способствовать возвращению потребительской инфляции в пределы целевого диапазона.

ИА REGNUM напоминает, что украинское министерство экономики критически настроено относительно низкого уровня инфляции и даже называет нынешнюю ситуацию «катастрофической». Министр экономики Игорь Петрашко напомнил, что согласно макропрогнозам, заложенным в госбюджет, инфляция должна находиться на уровне 11%.