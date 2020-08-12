Санкт-Петербург, 12 августа, 2020, 13:01 — ИА Регнум. У консорциума не будет ни административных, ни финансовых затруднений с завершением «Северного потока — 2», страны ЕС заинтересованы в реализации этого проекта, а расширительные версии санкционного давления США приводят к ужесточению риторики европейских политиков, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 12 августа, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Как сообщалось ранее, в отчете одного из партнеров «Северного потока — 2» — немецкой Uniper впервые было высказано допущение, что из-за санкций проект так и не будет реализован. При этом руководители компании в своих заявлениях подчеркнули, что таким образом лишь предупредили инвесторов о потенциальных рисках. 11 августа после встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым с заявлением о поддержке проекта и с критикой санкционного давления со стороны США выступил и министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Читайте также: Маас о санкциях США против «Северного потока — 2»: «Неверный и ложный путь»

« Партнеры консорциума отметили, что уже вложенных в проект средств достаточно для его окончания. Администрации тех европейских городов, которые будут вовлечены в проект, тоже, как и немецкие политики, подтвердили свою заинтересованность в «Северном потоке — 2». Таким образом, у консорциума не будет ни административных, ни финансовых затруднений.

В последнее время уровень конфликтности этого вопроса повысился. Это связано с американской резолюцией о возможном введении санкций в отношении всех компаний, которые содействуют реализации проекта.