Минск, 12 августа, 2020, 13:01 — ИА Регнум. В ночь с 11 на 12 августа в Белоруссии во время массовых беспорядков, начавшихся после выборов президента республики, было задержано свыше одной тысячи человек. Об этом 12 августа сообщает агентство БелТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя белорусского МВД Ольги Чемодановой.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске. 10.08.2020

«За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны более тысячи человек», — говорится в сообщении журналистов.

Также указывается, что очаговые сборы граждан для участия в несанкционированных акциях были отмечены в 25 населенных пунктах Белоруссии и сообщается, что в Минске и ряде крупных городов республики наблюдались отдельные попытки перекрытия движения транспорта и случаи открытого противостояния органам порядка.

При этом отмечается, что в результате противоправных действий протестующих пострадали 14 сотрудников белорусской милиции и внутренних войск.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила о своем требовании признания выборов в республике недействительными.