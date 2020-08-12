Ханты-Мансийск, 12 августа, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Учебный процесс в школах Югры начнётся 1 сентября 2020 года в очном формате в условиях соответствия новым санитарно-эпидемиологическим требованиям. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании постоянной комиссии по развитию местного самоуправления 12 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

За парты сядут 230 тысяч школьников, в том числе около 26 тысяч первоклассников. В одну смену будут обучаться 67,5% учащихся Югры.

Проверку готовности к учебному году прошли к 12 августа 663 из 708 образовательных учреждений ХМАО.