Калуга, 12 августа, 2020, 19:39 — ИА Регнум. В Калуге в рамках IX ежегодного форума по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России «ИТОПК-2020» открылась выставка. Об этом 12 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru На выставке форума «ИТОПК-2020».

На 22 стендах представлены решения по цифровизации промышленности, большинство из которых уже прошли апробацию на предприятиях оборонного комплекса. Врио губернатора Владислав Шапша ознакомился с представленными проектами государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на IX форуме «ИТОПК-2020» прошло пленарное заседание, работают десять тематических секций, организованы панельные дискуссии. Впервые состоялись тренинг-секция «Индустрия 4.0 в ОПК» под эгидой Школы бизнеса Сколково, секция «Искусственный интеллект и большие данные на предприятиях ОПК». Участники посетили ряд оборонных и гражданских предприятий области.