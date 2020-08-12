Москва, 12 августа, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, планируется включить в список жизненно необходимых лекарств. Об этом сегодня, 12 августа, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Pxhere.com Жизненно необходимая вакцина

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«Мы сейчас вносим в законодательство изменения, — сообщил глава Минздрава РФ. — Те препараты, которые использоваться будут от коронавирусной инфекции, они будут попадать в список ЖНВЛП».

Напомним, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что производители вакцины против коронавируса в России выйдут на проектную мощность, которая составит 5 млн доз вакцин в месяц, в декабре 2020-го — январе 2021 года. По его словам, проектная мощность составит 5 млн доз вакцин в месяц.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которая получила название «Спутник V». Она была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).