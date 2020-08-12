Вашингтон, 12 августа, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Китай завладеет Соединёнными Штатами, если на президентских выборах победит кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом 12 августа заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Во время беседы с радиоведущим Хью Хьюиттом Трамп заявил, что если он не выиграет выборы, то США будут принадлежать Китаю, а американцам придётся учить китайский язык.

«Смотрите, Китай будет владеть Соединёнными Штатами, если эти выборы проиграет Дональд Трамп», — добавил он.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основным соперником действующего президента Трампа является кандидат от демократов Джо Байден.

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