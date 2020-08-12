Всеволожск, Ленинградская область, 12 августа, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Трагический случай гибели пожилого человека на железной дороге произошел во Всеволожском районе Ленинградской области. Пенсионер был насмерть сбит электропоездом, пытаясь перебежать пути перед приближающим составом.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородная электричка

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СПб-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть транспортной полиции от железнодорожной станции Грузино.

Установлено, что 77-летний местный житель на пешеходном переходе пытался перебежать пути перед поездом, но споткнулся и упал на рельсы.

«Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось. В результате полученных травм гражданин скончался», — пояснили в полиции.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным пресс-службы ОЖД, за шесть месяцев 2020 года на территории Октябрьской магистрали в результате нарушения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре травмы получил 91 человек, 65 из них погибли (за аналогичный период прошлого года было травмировано 95 граждан, из них 64 смертельно).Количество случаев попадания граждан под поезда на пешеходном настиле при попытках пересечь железную дорогу на запрещающий сигнал светофора снизилось в 2020 году. Если с января по июнь 2019 года при переходе железнодорожных путей на запрещающий сигнал перед близко идущим поездом травмы получили 20 человек, то за аналогичный период этого года пострадали три гражданина. Более 90% травм на железной дороге происходят из-за нарушения правил перехода через железнодорожные пути, при попытках пересечь их в необорудованных местах.