Севастополь, 12 августа, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Севастополе, об этом сообщили 12 августа в пресс-службе правительства города.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на утро 12 августа зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие — местные жители, двое из них — пенсионеры. В шести случаях — это контактная группа с ранее заболевшими. По остальным проводится эпидрасследование», — уточнили в пресс-службе.

Также за сутки в городе пять пациентов выписаны с выздоровлением после коронавируса. Лечение в стационарах продолжают 53 человека.

За период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 399 человек, 323 из них выздоровели, 11 скончались.