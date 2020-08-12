Элиста, 12 августа, 2020, 12:29 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 52 человека, сообщает оперштаб 12 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За последние сутки выздоровели 36 человек, ранее заразившиеся коронавирусом. Летальных исходов среди пациентов с COVID-19 не зарегистрировано. В стационарах получают лечение 349 пациентов с симптомами ОРВИ, состояние десяти из них врачи оценивают как тяжёлое, четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции находятся 1 тыс. 320 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии выявлено 3 тыс. 173 носителя инфекции. Выздоровели 2 тыс. 222 пациента. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 42 человека.