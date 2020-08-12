Астана, 12 августа, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина по случаю регистрации первой в мире вакцины против коронавируса, сообщили 12 августа в пресс-службе казахстанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Токаев отметил, что факт регистрации вакцины подтверждает высокий потенциал и авторитет российской науки. Глава Казахстана также поблагодарил Путина за оказанную помощь.

Президент добавил, что правительственная делегация республики отправится в Россию во второй половине августа. Представители республики обсудят вопрос закупки российской вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов заявил, что Россия и Казахстан планируют запустить совместное производство по выпуску вакцин от коронавируса.