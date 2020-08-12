Киев, 12 августа, 2020, 12:25 — ИА Регнум. 19−20 августа 2020 года в Мукачевском и Береговском районах Закарпатской области Украины состоятся плановые антитеррористические учения, сообщила сегодня, 12 августа, пресс-служба управления СБУ в регионе.

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Согласно источнику, в тренировках примут участие подразделения СБУ, Вооруженных сил, национальной гвардии, национальной полиции, государственной пограничной и чрезвычайной служб, госспецсвязи, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отдельно подчеркивается, что учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.

«Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей», — говорится в сообщении спецслужбы.

В этом контексте СБУ призвало граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и «должным образом реагировать на законные действия и требования силовиков».

ИА REGNUM отмечает, что Мукачевский и особенно Береговский район Закарпатской области являются главными «венгерскими» районами. С мая Киев и Будапешт вели усиленный диалог о «перемирии» на уровне глава МИД, который должен был завершиться визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и подписанием примирительного меморандума. Однако в конце июля посол ВенгрииИштван Ийдярто дал интервью, сделав ряд довольно резких заявлений в адрес Киева, которое можно понимать так, что «перемирие» откладывается. В МИД Украины заявили, что Киеву будет «очень обидно», если на самом деле интервью посла Венгрии свидетельствует об изменениях позиции Будапешта и о попытке «перенастроить» переговорный процесс.