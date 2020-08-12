Калуга, 12 августа, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Порядка 11 млн рублей долга по банковскому кредиту и 512 тыс. рублей исполнительского сбора выплатил калужанин после того, как судебные приставы решили передать на торги его собственный дом. Об этом 12 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

В отделении судебных приставов по Ленинскому округу города Калуги находилось на исполнении судебное решение, в соответствии с которым гражданин был обязан выплатить в пользу банка крупную кредитную задолженность. Приставы безуспешно пытались применить к должнику меры принудительного исполнения. Когда сотрудники ведомства подготовили пакет документов для продажи с торгов недвижимости неплательщика, мужчина поспешил погасить задолженность, чтобы не потерять свой дом, стоимость которого значительно превышает сумму долга.

«После выплаты недвижимость вернулась к владельцу, а исполнительное производство было окончено фактическим исполнением», — сказалАртём Залогин.