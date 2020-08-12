Омск, 12 августа, 2020, 12:20 — ИА Регнум. По состоянию на 12 августа в Омской области выявлено 8067 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 106 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели ещё 106 человек, за весь период количество выздоровевших достигло 5015.

За сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом, за всё время — 106.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 августа в Омской области коронавирус был выявлен у 7961 человека.