Кострома, 12 августа, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Оригинальный способ общения чиновников с населением придумали в Костромской области. Приём и выдача документов, а также общение граждан с чиновниками администрации Костромского района осуществляется через окна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала костромичка Елена Иваева.

«Люди документы забирают в окнах. Дверь закрыта, они стучатся в окошко. Им говорят что-то заполнить, они заполняют и передают через окно. Я ткнулась в первое окно и спросила, где мне можно забрать путевки в лагерь, мне предложили поискать по фасаду нужное. Я обошла здание, стучала во все окна, не нашла. Пришлось звонить по всем телефонам, меня впустили. Мне кажется, это унижение человеческого достоинства. Может, я чего-то не понимаю?» — возмутилась женщина.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в районную администрацию. Как пояснили представители госучреждения, такой формат работы с населением практикуется с 17 марта 2020 года. Закрыть двери чиновники решили, опираясь на распоряжение губернатора 128-р «О введении режима повышенной готовности». По их мнению, «окошечный» формат работы существенно снижает риски распространения коронавируса среди рабочего коллектива.

«Формат — он такой вышел, потому что… необходимость. Обычно мы людей по звонку принимаем через дверь, в масках. То, что они идут по окну — это очень редкое исключение. Иногда мы встречаемся с людьми в коридоре за столом со средствами дезинфекции, иногда пускаем по звонку в кабинеты. Секретарь — женщина с ограниченными возможностями здоровья, и ей иногда проще принять заявление через окно. Но мы это не поощряем, всегда стараемся пустить человека. Жалоб по предоставлению муниципальных услуг пока не было. Да и в Костромском районе заболеваемость не низкая, получатели услуг тоже могут являться разносчиками. В целом мы действуем на основе распоряжения губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности», — объяснили ситуацию в пресс-службе администрации Костромского района.

Любопытно, что комментируя эту же ситуацию информационному порталу K1NEWS.RU, глава Костромского района Валерий Нода объяснил, что в здании слишком узкие коридоры, из-за чего посетители «не всегда соблюдают социальную дистанцию».