Иркутск, 12 августа, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Два государственных контракта на поставку 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130 подпишет до конца текущего года Минобороны России. Об этом 12 августа сообщил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу в ходе проводимого им рабочего совещания с представителями промышленности в Иркутске.

Irkut.com СУ-30СМ

«Мы приняли решение и подпишем в этом году дополнительно к имеющимся два государственных контракта на сумму более 100 млрд рублей», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Также он уточнил, что согласно контракту, будет создано 25 учебно-боевых самолетов Як-130 и 21 истребитель Су-30СМ2. Кроме этого, глава российского Минобороны отметил, что следующий государственный контракт будет связан с ремонтом истребителей-бомбардировщиков Су-30 и его планируется заключить в следующем году на общую сумму 7,2 млрд рублей.

При этом Шойгу указал, что на Иркутском авиационном заводе «шла и идет довольно большая модернизация, появляются новые производственные мощности, у завода появляются дополнительные производственные возможности».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе визита главы российского оборонного ведомства в Иркутск министр обороны России Сергей Шойгу и врио главы Иркутской области Игорь Кобзев обсудят вопросы, связанные с возможностью восстановления в Иркутске Суворовского училища.