Новосибирск, 12 августа, 2020, 11:52 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников совместно с исполнительным директором завода «Искра» Сергеем Кондратьевым, председателем Законодательного собрания Новосибирской области Андреем Шимкивом ознакомились с развитием социальной сферы жилого района Пашино и посёлка Гвардейский. Значительный вклад в это вносит завод «Искра». Правительство региона поддерживает участие предприятий в развитии социальной сферы.

Правительство Новосибирской области Андрей Травников ознакомился с развитием социальной сферы жилого района Пашино и посёлка Гвардейский

Губернатор проконтролировал работу поликлинического отделения городской больницы №4. Завод «Искра» оказывает медучреждению поддержку, ставшую особенно актуальной в условиях пандемии коронавируса. Благодаря заводу медики получают необходимые средства индивидуальной защиты, ведётся ремонт помещений поликлинического отделения, уточнили в областной администрации.

На предприятии восстановлен медицинский кабинет.

«Помогаете и больнице, и своему коллективу. Ваша работа, ваши социальные проекты — достойный пример эффективного участия предприятия в социально-экономическом развитии территории, реального улучшения жизни людей» — отметил Андрей Травников.

Также губернатор оценил подготовку школы №34 к новому учебному году. При участии предприятия «Искра» отремонтированы гардероба, столовая, спортивный зал, приобретено необходимое оборудование.

Травников поддержал инициативу по строительству новой пристройки к зданию школы, что позволит организовать обучение в одну смену.

Кроме того, глава региона проверил готовность детского сада «Антошка» к началу работы в обычном режиме.