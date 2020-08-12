Ярославль, 12 августа, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Школьные завтраки и обеды в Ярославской области подорожают с 1 сентября. Информация о новой стоимости питания школьников прозвучала на совещании в областной думе по вопросу организации школьного питания в образовательных учреждениях региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Школьная столовая

Речь шла о стоимости бесплатного питания для учеников начальных классов и льготников. Она вырастет с 50 рублей до 57 рублей 69 копеек. При этом стоимость платных завтраков не может отличаться от стоимости льготных, так как питание организуется по единому меню. Это корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в департаменте образования Ярославской области.

Как сообщили в департаменте, официальное решение о подорожании пока не принято. Сейчас готовится постановление правительства региона.

Ранее о необходимости повысить стоимость завтраков и обедов неоднократно говорили представители «Комбината социального питания», который организует питание в школах Ярославля. Они мотивировали это тем, что на 50 рублей организовать качественное питание очень сложно.

Как сообщили в департаменте, порядка 30% учащихся 5−11 классов пользуется льготами. Начальная школа с нового учебного года будет обеспечена бесплатными завтраками и обедами полностью. Остальным ученикам придется заплатить больше, чем раньше.