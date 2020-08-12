Нижний Новгород, 12 августа, 2020, 11:50 — ИА Регнум. Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) представил новые модульные машины скорой медицинской помощи на базе ГАЗели Next. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

azgaz.ru Скорая помощь на базе газели NEXT

Премьера модели прошла на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Основной особенностью новинок Группы ГАЗ является их модульность. Раньше для переоборудования автомобиля приходилось полностью разгружать его. Теперь же модульная конструкция машины позволяет специалистам менять оборудование на авто более оперативно.

Стоит отметить, что медицинский модуль модели может быть переустановлен на другую машину. Таким образом, число карет скорой помощи в автопарке медицинского учреждения при поломке одной из них не поменяется.

Напомним, в июле текущего года на российском авторынке было куплено 9272 легких коммерческих авто.

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