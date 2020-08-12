Село Барятино, Калужская область, 12 августа, 2020, 19:25 — ИА Регнум. Свыше 600 поисковиков из 25 регионов России и военнослужащие отдельного специального поискового батальона Министерства обороны РФ совместно принимают участие в стартовавшей в окрестностях калужской деревни Цветовка военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Об этом 12 августа сообщили корреспондент ИА REGNUM в «Поисковом движении России».

Рф-поиск.рф В Калужской области стартовала экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе»

В декабре 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой войска 50-й армии отбросили гитлеровские полчища от Тулы, освободили Калугу и в январе 1942 года вышли к Варшавскому шоссе. В районе высоты 269,8 «Зайцева гора» красноармейцы вели затяжные кровопролитные бои до марта 1943 года, в которых полегло более 100 тысяч бойцы и командиров Красной армии. В течение двух недель в рамках экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе» добровольцы научатся вести полевую и архивную работу, а юным поисковикам покажут, как обращаться с щупом и металлодетектором, читать фронтовые медальоны, работать со справочной базой информационно-поискового центра.

Впервые проект «Фронт» был запущен в 2014 году вблизи деревни Цветовка Калужской области. За шесть лет поисковиками были подняты останки более 120 тысяч красноармейцев, установлены более шести тысячи имён защитников Отечества. В 2020 году военно-историческая экспедиция на калужской земле организована общероссийским общественным движением «Поисковое движение России» в рамках проекта «Фронт» совместно с министерством обороны РФ и Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке правительства Калужской области и журнала «Военная археология».