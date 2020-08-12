Волгоград, 12 августа, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Оперативники задержали в Ростовской области мужчину, которого подозревают в убийстве жителя Саратова. Злоумышленник оставил части тела убитого на пустыре в Волгограде. Выйти на след преступника помог продавец, который запомнил мужчину, купившего сразу большое количество упаковочной ленты, сообщили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Останки 33-летнего жителя Саратова обнаружили в Кировском районе Волгограда местные жители 18 июля. Полицейские установили, что погибший вёл криминальный образ жизни, скрывался от правосудия и родственников, проживал по поддельным документам. Был установлен круг общения убитого, опрошены возможные свидетели, в том числе продавцы магазинов, где убийца мог приобрести упаковочные пакеты и клейкую ленту. В одной из торговых точек вспомнили такого покупателя, что помогло провести дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и установить личность предполагаемого убийцы.

Подозреваемого, 29-летнего жителя Ростовской области, полицейские задержали в ходе совместной операции в городе Шахты. Мужчина сознался в преступлении, пояснив, что в начале июля 2020 года между ним и убитым в арендованной квартире в Волгограде произошел конфликт. Ростовчанин до смерти избил жителя Саратова, и, желая скрыть тело, вбросил его останки на пустыре.

Полицейские проверят причастного задержанного к совершению других преступлений.