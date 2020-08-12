Киев, 12 августа, 2020, 11:47 — ИА Регнум. В ходе акций протеста в Белоруссии задержали девять граждан Украины. Об этом сообщил МИД Украины 12 августа в ответе на запрос телеканала «Суспильне» (Общественное).

ИА REGNUM Протесты белорусской оппозиции после выборов

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что граждане Украины были задержаны в Витебске после совершения административных правонарушений. Позже их отпустили.

Информация о любых других задержаниях и инцидентах с участием граждан Украины пока не поступала, сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук подтвердил, что в антивластных выступлениях в Белоруссии участвуют граждане Украины.