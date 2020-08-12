Томск, 12 августа, 2020, 11:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 12 августа в администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период в Томской области коронавирус выявлен у 4792 человек. Выздоровели 3363 человека, в том числе 34 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области за всё время скончались 48 пациентов с SARS-CoV-2.