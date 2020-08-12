Челябинск, 12 августа, 2020, 11:40 — ИА Регнум. В Челябинской области за 11 августа скончались ещё четыре пациента, заразившиеся ранее коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Случаев смерти от COVID-19 не обнаружено. Все умершие скончались от других заболеваний. Мужчинам было 63 и 83 года, а женщинам — 81 год и 88 лет.

С начала пандемии на Южном Урале от ковида умерли 98 граждан. Ещё 194 скончались от других причин.