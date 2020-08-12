Санкт-Петербург, 12 августа, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Вывод вестибюля станции метро «Театральная» на Театральную площадь в Петербурге приведет к разрушениям в Мариинском театре и Консерватории им. Римского-Корсакова. Об этом заявил дирижер и художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр

Напомним, станция метро «Театральная» возводится долгие годы. Проект сдали уже в 2012 году, но из-за бесплодных попыток завершить стройку ее уже успели как пометить пунктиром, так и убрать со схем городской подземки. «Театральная» должна продолжить «оранжевую» ветку метрополитена за действующей «Спасской», продолжившись затем на Васильевском острове станцией «Горный институт», которой тоже пока не существует.

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Валерий Гергиев считает, что риск от открытия вестибюля у здания Мариинки может привести «к непоправимым разрушениям»: в историческом здании театра на Театральной площади, 1, уже просел пол и появились трещины, природу которых определит экспертиза. Открытие «Театральной» не раз переносили, по последним данным, ее собираются ввести в 2025 году. Вестибюль должен расположиться у перекрестка улицы Декабристов и улицы Глинки.

«Историческая сцена [Мариинского] театра и здание Консерватории имени Римского-Корсакова на Театральной площади — это лицо Петербурга и всей России. Поэтому ни один проект, связанный с развитием метрополитена и поиском точки, где может быть определен выход из метро, не может подвергать ни малейшему риску ни одно, ни другое здание. Я думаю, что эти опасения разделяются уже очень многими», — цитирует Валерия Гергиева «Петербургский дневник».

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Дирижер надеется, что «общими усилиями» представители театра, «Метростроя» и города найдут решение проблемы, причем, как ему кажется, это может произойти «в течение ближайших двух-трех недель». Тянуть резину в этом вопросе Гергиев считает неправильным: его беспокоит историческая сцена Мариинского театра.

«Если возникнет аварийная ситуация, мы будем реагировать. Но сегодня любое продолжение строительных работ рядом со зданиями дает опасность потенциального разрушения. Поэтому я выступаю против выхода станции метро на Театральную площадь», — заявил Валерий Гергиев.