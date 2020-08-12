Мурманск, 12 августа, 2020, 11:39 — ИА Регнум. В Мурманской области, а сутки скончались три пациента с COVID-19. Общее число летальных исходов в региональной статистике по коронавирусу выросло до 104. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным статистики, за сутки в регионе выявили 72 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Большинство из них — в областном центре. Общее число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 достигло 11 589.

В штабе отмечают, что с начала пандемии в области после опасной инфекции выздоровели уже 8320 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, более трех тысяч жителей Мурманской области сдали тест на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Результаты будут известны к концу августа.